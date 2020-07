Boizenburg: Kochtopf auf Küchenherd löste Feuerwehreinsatz aus

von Polizeiinspektion Ludwigslust

22. Juli 2020, 10:40 Uhr

In Boizenburg haben Anwohner der Straße "Am Keesboom" am Dienstagnachmittag Rauchschaden am Fenster einer Wohnung entdeckt und daraufhin Feuerwehr und Polizei informiert. Die Feuerwehr öffnete daraufhin die Wohnungstür und stellte einen Kochtopf auf einem eingeschalteten Küchenherd fest. Zum Ausbruch eines Feuers kam es nicht, sodass es zu keinen nennenswerten Schäden kam. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in der Wohnung.