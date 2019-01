Hagenow : Bömische Blasmusik in Berlin

Kalles Musikanten spielten in Länderhalle MV zur Grünen Woche

von Onlineredaktion SVZ

28. Januar 2019, 12:00 Uhr

Die Grüne Woche ist für Kalles Musikanten noch lange nicht Geschichte. „Wir sind Musiker mit Leib und Seele. Und deshalb spielten wir in diesem Jahr in der Länderhalle zur Grünen Woche in Berlin“, erzählt Gernot Wascher von Kalles Musikanten. Der Ursprung der Kapelle, die Bömische Blasmusik spielt, liegt in Utecht. Inzwischen gehören Musiker aus dem Bereich Westmecklenburg der Truppe an. Wie Philip Schmidt, er ist ebenfalls Blasmusiker, im SVZ-Gespräch erzählt, spielen die Musikanten u.a. auf Trompete, Flügelhorn, Klarinette und Posaune Mecklenburger Volksweisen und auch Seemannslieder. „Es war eine Super-Stimmung in Berlin. Der Saal hat getobt. Die Blasmusiker aus der Bayern-Halle schauten sogar zu uns herein, um zu sehen, was die Mecklenburger so drauf haben“, erinnert sich Philip Schmidt.