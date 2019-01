von svz.de

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Der DRK-Blutspendedienst kommt am 7. Januar von 15 bis 18 Uhr in die Regionale Schule Vellahn, Schulstraße 2. Am 10. Januar findet der Blutspende-Termin in der Zarrentiner Fritz-Reuter-Schule, Rosenstraße 27, von 14.30 bis 19 Uhr, statt.