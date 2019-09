Wittenburg : Bewerbertag

SternMaid Wittenburg lädt dazu ein

von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

SternMaid veranstaltet am 21. September von 10 bis 16 Uhr einen offenen Bewerbertag im Werk 2 in Wittenburg, Am Mühlenberg 3. Besucher erhalten vor Ort einen Einblick in verschiedene Tätigkeitsfelder und Karrieremöglichkeiten. Als führender Lohnhersteller für pulvrige Lebensmittelinhaltsstoffe und Nahrungsergänzungen sowie pharmazeutische Hilfsstoffe istt SternMaid einer der modernsten Betriebe Deutschlands. Mitarbeiter von „SternMaid“ informieren an sechs Themenständen über ihre Aufgabenbereiche, offene Stellen und betriebliche Zusatzleistungen.