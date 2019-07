Boizenburg/Zarrentin : Betreuungsverein berät im Stadthaus

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Kathrin Engelke vom Betreuungsverein Südwest Mecklenburg führt am 19. Juli in der Zeit von 9 bis 11 Uhr ihre nächste Sprechstunde im Boizenburger Stadthaus durch.

Interessierte Bürger erhalten ausführliche Informationen zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung. Kathrin Engelke vom Betreuungsverein Südwest Mecklenburg führt dann am 31. Juli in der Zeit von 9 bis 11 Uhr ihre nächste Sprechstunde in der Schaalseeresidenz in Zarrentin durch.

Die beiden Expertinnen Christine Lübbe und Kathrin Engelke geben Informationen zum Betreuungsrecht, zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.