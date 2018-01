Zarrentin : Bestnoten für energetisches Licht

Zarrentiner Reuterschule hat 450 Leuchten in den Klassenzimmern ausgewechselt und auf LED umgestelllt

von Thorsten Meier

31. Januar 2018, 08:00 Uhr

Um künftig Strom und Kosten zu sparen, hat der Schulverband die Initiative ergriffen, um eine energetische Sanierung der Fritz-Reuter-Schule voranzubringen. Seit Oktober 2017 wird die Beleuchtung für alle Klassenräume sowie in allen Gebäuden der Bildungseinrichtung wie Sporthalle und Schulspeisung auf modernes LED-Licht umgerüstet. Bis Februar soll trotz laufendem Schulbetrieb das Klimaschutz-Projekt Nummer eins abgeschlossen sein. Gesamtkosten: etwa 160 000 Euro. 20 Prozent davon trägt der Schulverband, der Rest wird über die Klimaschutzrichtlinie von Bund und Land gefördert.

„Man wäre ja dumm, wenn man diese Förderung nicht in Anspruch nehmen würde“, betont Klaus Draeger als Schulverband-Vorsteher im SVZ-Gespräch. Und nennt die Umrüstung auf insgesamt 450 neue Leuchten im selben Atemzug „wichtig und richtig“. Denn schließlich erhalte man dafür mehr Leuchtkörper bei weniger Energieverbrauch.

„Die jährliche Stromersparnis liegt bei etwa 80 Prozent. Das sind ungefähr 5000 Euro. Rund 9000 Kilogramm Kohlendioxid werden so überdies pro Jahr eingespart“, rechnet Heiko Frank vor. Er ist beim Amt Zarrentin für Objektverwaltung und -versicherungen zuständig. Und als Mann im Hintergrund für die Projektleitung zuständig. Dann macht Frank in einem der bereits energetisch auf neuesten Stand gebrachten Unterrichtsräume auf das asymetrische Tafellicht aufmerksam. „Früher haben 200 Lux ausgereicht. Heute liegt die Vorgabe der Lichtausbeute bei 300 Lux.“ Das löst bei Lehrer Steffen Busch geradezu helle Freude aus. „Vor drei Jahren kam das Amt auf uns zu, um anzuregen, in Form eines kleinen Projektes jeden einzelnen Raum zu erfassen. Dazu wurde von den Schülern jedes Beleuchtungsmittel abgelesen, der Stromverbrauch errechnet und die Effizienz der modernen LED-Beleuchtung dagegen gesetzt. Das war schließlich mit die Grundlage, um die Umrüstung anschieben zu können“, erinnert sich der Pädagoge. Schulleiterin Heide Hollstein, verantwortlich für etwa 450 Schüler, lobt desweiteren die gute Zusammenarbeit mit dem Amt Zarrentin.

„Wir waren immer im Gespräch.“ Für die bisherige Bauausführung bei der Umrüstung bleibt der Schulchefin nichts weiter übrig, als schließlich Bestnoten zu verteilen.