Neuhaus : Beratung zu Rentenfragen im Amt

von svz.de

10. Januar 2019, 08:29 Uhr

Auch in diesem Jahr wird in der Gemeinde Amt Neuhaus regelmäßig eine Rentenberatung angeboten. Die genauen Termine sind auch auf der Internetseite www.amt-neuhaus.de zu finden.

Die Beratung wird von Erhard Rudat durchgeführt. Der Experte ist seit 38 Jahren ehrenamtlich für die Deutsche Rentenversicherung tätig und wird weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger auch hier in der Gemeinde Amt Neuhaus Rentensprechtage anbieten und ihnen zu allen Fragen Rede und Antwort stehen.

Erhard Rudat war lange Jahre bei der Barmer Krankenkasse in Lüneburg beschäftigt. Um Terminvereinbarung unter Tel. 04131/189191, Mobil 0162/9873583 oder per E-Mail an: erhard.rudat@gmx.net wird gebeten.

Die nächste Beratung wird am Dienstag, dem 22. Januar, in der Zeit von 9 bis 17.30 Uhr stattfinden.