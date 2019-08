Neuhaus : Beratung für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

von Robert Lehmann

07. August 2019, 05:44 Uhr

Der Betreuungsverein Lüneburg bietet regelmäßig Beratung in Neuhaus an. Der Verein berät ehrenamtliche gesetzliche Betreuer und Bevollmächtigte und unterstützt diese bei der Wahrnehmung ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Menschen, die an einer solchen Tätigkeit in dieser Region interessiert sind, können sich an den Betreuungsverein wenden.

Die Beratung findet jeden 3. Donnerstag im Monat von 9.30 bis 11 Uhr, diesmal am 15. August, in den Räumen des IB Jugend- und Familiendienstes, Parkstraße 2, Neuhaus, statt. Terminvereinbarung unter Telefon 04131/78958-0.