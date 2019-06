Boizenburg : Beratung für Behinderte

von svz.de

12. Juni 2019, 11:35 Uhr

Das Kompetenzzentrum für Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen aus Schwerin bietet Betroffenen individuelle und unabhängige Beratung über Hilfsmittel, zustehende Leistungen, Leistungsträger und Nachteilsausgleiche an.

Damit auch die Einwohner in und um Boizenburg von diesem Beratungsangebot profitieren, findet am Mittwoch, dem 19. Juni, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, in Boizenburg, im Stadthaus, am Kirchplatz 1, Zimmer 8, eine Sprechstunde für Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen statt.

Für diese Einzelberatungen sind telefonische Voranmeldungen unter 0385/3000815 bei Dana Pahl oder per E-Mail an pahl@hdb-sn.de unbedingt erforderlich.