Am Freitag : Baustellentag in Hagenower Kaserne

von Mayk Pohle

18. Oktober 2018, 16:51 Uhr

Die Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne ist nicht nur Heimat für mehr als 1500 Soldaten, sie ist auch seit vielen Monaten eine Großbaustelle. Am heutigen Freitag gibt es für Kurzentschlossene, sich per Führungen zwei dieser Baustellen anzusehen. Dabei geht es zum einen um den Neubau des Sanitätszentrums in der Kaserne. Die zwei Großbaustelle ist der Neubau eines Unterkunftsgebäudes. Beide Projekte werden in der Regie des Betriebes für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern (BBL) errichtet.

Die Führungen finden heute um 11 und um 13 Uhr statt. Da es sich um einen militärische Einrichtung handelt, ist eine Voranmeldung zwingend erforderlich. Das ist auch sehr kurzfristig unter der Telefonnummer: 0385/50987357 möglich. Dort muss man u. a. seine Ausweisnummer hinterlassen.

Treffpunkt für die Führungen ist jeweils an der Wache.

Für den Betrieb des Landes ist es der erste Tag der offenen Baustelle. Das Sanitätszentrum in der Hagenower Kaserne gehört aufgrund seiner Komplexität zu den anspruchsvollsten Bauprojekten.

Auch das neue Unterkunftsgebäude setzt Maßstäbe, bisher waren in Hagenow ja nur die Blöcke aus der DDR-Zeiten aufwändig saniert worden. Eines der größten Bauprojekte des BBL im zivilen Bereich war die Sanierung des Landstallmeisterhauses im Redefiner Gestüt.