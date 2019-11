Kirch Jesar : Barrierefrei in Kirch Jesar in den Bus einsteigen

Bau an fünf Haltestellen im Bereich Hagenow-Land hat teilweise bereits begonnen

von Mayk Pohle

14. November 2019, 12:00 Uhr

Bus fahren wird in einigen Dörfern des Amtes sehr bald besonders Spaß machen: Die erst vor wenigen Wochen angekündigten fünf Bushaltestellen im Hagenow-Land sind teilweise bereits im Bau. Darunter sind richtig imposante Bauten, wie sie die Firma Westa Bau derzeit in Kirch Jesar errichtet. Die Gestaltung der Häuschen liegt in der Sache der Gemeinde. In Kirch Jesar geht es um 66000 Euro, die Gemeinde muss durch die Förderung des Landes nur 20 Prozent davon tragen. Weitere dieser barrierefreien Haltestellen entstehen in Moraas, Gammelin und im kommenden Jahr auch in Jasnitz.