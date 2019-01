Neuhaus : Autogenes Training als Kurs

von svz.de

10. Januar 2019, 08:28 Uhr

Für einen Grundkurs Autogenes Training können sich Interessierte im Amt Neuhaus jetzt bei Petra Dittmer unter Tel. 038841/ 20979 anmelden. Der Kurs beginnt am Mittwoch, dem 16. Januar, in der Zeit von 19. bis 20.30 Uhr, die insgesamt acht Durchgänge in der Turnhalle Neuhaus dauern jeweils 90 Minuten.

Wer kennt ihn nicht - den Stress mit seinen vielfältigen Symptomen wie z.B. Bluthochdruck, Schlafproblemen oder Ruhelosigkeit? Ausgelöst durch berufliche oder private Belastungen. Autogenes Training ist eine leicht zu lernende Methode, um dem Stress zu begegnen. Körperliche Stresssignale können reduziert werden. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, warme Socken, Wolldecke, Isomatte und ein kleines Kissen.