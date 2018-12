Pritzier : Auto brennt ab

Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

von svz.de

01. Dezember 2018, 10:31 Uhr

Ein Auto ist auf einem Pendlerparkplatz in Pritzier im Landkreis Ludwigslust-Parchim vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wurde dabei in der Nacht zu Samstag ein daneben stehendes Auto ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden liegt laut den Angaben bei rund 20 000 Euro. Die Ursache war zunächst unklar. Es besteht laut Polizei der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.