Wittenburg : Auf zum Fest

Mädchentreff aus Wittenburg fuhr nach Dersenow

von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

Normalerweise finden sich die Mädchen vom Mädchentreff in Wittenburg am Freitagnachmittag in den Räumen des IB Jugend- und Kommunikationszentrums ein und verbringen dort gemeinsam mit der Jugendsozialarbeiterin ihren Nachmittag. Doch an diesem Freitag war Treffpunkt die Bushaltestelle, denn es sollte ein gemeinsamer Ausflug unternommen werden. Die Kinder- und Jugendwohnungen des Internationalen Bundes in Dersenow hatten zu ihrem Sommerfest eingeladen. Das erste, was ihnen im Park in Dersenow begegnete, war ein hübsches braunes Pferd. Damit war die erste Unternehmung klar, es ging zum Reiten. Frisch geschminkt gingen die Mädchen, nun Katzen und Feen, auf die Hüpfburg. Ein besonderer Höhepunkt war die Luftballonwunschaktion. Die Mädchen schrieben ihre Wünsche auf einen Zettel, den sie dann an einen Luftballon hängten. Es wurde runtergezählt von Drei und dann stiegen die Luftballons mit den bunten Zetteln in die Luft.