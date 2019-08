Boizenburg/Teldau : Auf Genussradtour durch die Elblandschaft

von Onlineredaktion pett

02. August 2019, 05:00 Uhr

Für den 11. August laden der Förderverein Biosphäre Elbe MV und Elbe eBike zu einer weiteren Genussradtour durch das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe M-V und zu den Partnern ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Café Marie in Boizenburg. Rückkehr in Boizenburg ist gegen 18 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt Katharina Possitt bis zum 5. August unter Telefon 03 88 47/44 03 35 entgegen.