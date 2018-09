Boizenburg : Auf der Jagd nach Kostbarkeiten

20. internationale Fliesenbörse bringt wieder Sammler aus Deutschland und der Welt zusammen

von snit

10. September 2018, 05:00 Uhr

Das Stimmengewirr war schon aus der Tür heraus bis auf die kopfsteinbepflasterte Hauptstraße zu hören, so zahlreich erschienen die Besucher zur mittlerweile 20. internationalen Fliesenbörse im Boizenburger Fliesenmuseum. Sie kamen aus Hannover, Bonn und sogar aus den Niederlanden, um ihre bunten, lasierten Schätze zu tauschen oder zu verkaufen.

„Wir sind zufrieden mit dem Andrang und der Zahl der Aussteller“, sagt Wolfgang Ebert. Er war zehn Jahre lang der Schatzmeister des Vereins für das Erste Deutsche Fliesenmuseum und kann sich zudem noch an die Anfänge der Fliesenbörse erinnern: „Die erste Börse ist gleichbedeutend mit der ersten Ausstellung, die hier im Museum eröffnet wurde.“

Am 10. Oktober 1998 war dies der Fall. „Damals dachten sich die Sammler in unserem Verein, dass es doch einfach zu schade sei, wenn ihre Fliesen einfach nur im Keller liegen würden“, erklärt Ebert. Seither wurden in Boizenburg schon Liebhaber aus Belgien, den Niederlanden und sogar aus England begrüßt.

Häufig erfolgte die Werbung für diese Aktion durch Mund zu Mund-Propaganda. So erklärt auch Jutta Pohl ihr Erscheinen. Sie ist eigens aus Bonn an die Elbe gekommen, um sich von den alten Fliesen verzaubern zu lassen. „Ich kaufe die Stücke, damit sie mein Haus schöner machen“, sagt die Frau vom Rhein. Die Liebe zur schmückenden Keramik erweckt ein Besuch der Darmstädter Mathildenhöhe bei ihr. „Seitdem suche ich immer wieder nach neuen Schönheiten. Die hänge ich dann anstatt Bilder an die Wand“, erzählt Pohl weiter. Von Boizenburg habe sie durch einen Sammler aus Hannover erfahren.

Dieser hat kein Jahr der Fliesenbörse verpasst und ist auch am Sonnabend wieder nach Boizenburg gereist. Er habe eine „lebende Sammlung“, die auch einmal etwas reduziert werden müsse. Mit diesen aussortierten Stücken komme er dann immer ins Fliesenmuseum, um sie anderen Liebhabern anzubieten.

Und davon gibt es gerade am Tag der Fliesenbörse viele in Boizenburg. Schon alleine 19 der etwa 250 Fliesensammler in ganz Deutschland gehören zu den 64 Mitgliedern des Vereins für das Fliesenmuseum. Mit reichlich Fachwissen ausgestattet, wird dann um jeden Euro gefeilscht.

Den Wert des gebrannten Stückes der Begierde verliert dabei allerdings niemand aus den Augen. Der liegt nämlich nicht nur im ideellen Bereich. „Wir haben auch Kataloge aus dem 19. Jahrhundert. Da wird dann abgewogen, wie teuer die Werkstücke damals waren und in welcher Anzahl sie produziert wurden. Auf der Basis ergibt sich dann ein Preis für die heutigen Verhältnisse“, erklärt Wolfgang Ebert.

Zudem könne auch manchmal Glück im Spiel sein und eine Fliese wird günstiger angeboten, als sie eigentlich sein müsste. Auch diese Art einer Schatzsuche macht den Reiz der Fliesenbörse aus und erklärt somit auch ein bisschen die vielen Besucher, die aus Nah und Fern nach Boizenburg kamen.