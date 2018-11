Boizenburg : ASB organisierte Adventsmarkt in Boizenburg

Es war eine Premiere für die Elbstadt.

von Robert Lehmann

23. November 2018, 08:31 Uhr

Ein eigener Weihnachtsmarkt, fast nur für sie, das wurde gestern Senioren in Boizenburg geboten. Korina Brandes und Rita Neumann vom ASB hatten das weihnachtliche Treiben für Bewohner des Betreuten Wohnens, des Seniorenzentrums und deren Mitarbeiter organisiert. „Wir wollten einmal etwas Neues machen“, so Brandes. Natürlich durften dabei Glühwein, Bratwurst und Weihnachtsmusik nicht fehlen. Auch kleine Adventsgestecke und Weihnachtsdeko waren im Angebot. Und trotz des frühen Termins, schienen die Senioren und Mitarbeiter schon in Weihnachtsstimmung: „Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen“, so Rita Neumann. „Wir sind sehr zufrieden.“