Dreilützow : Anregung von Goethe und Co

Ferienkinder aus der Region erlebten Freizeit in Dreilützow

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Müssen wir schon nach Hause?“, war eine oft gestellte Frage im Schloss Dreilützow. Zu einer von der Caritas-Einrichtung veranstalteten Ferienwoche trafen sich 115 Kinder und 30 Helfer in der zweiten Ferienwoche, um gemeinsam unter dem Motto „GeistReich“ spannende Tage zu verbringen. Musik, Bewegung, Spielen, thematisches Arbeiten, Tanzen, Basteln, Singen und vieles mehr hatte in den sechs Tagen Platz im 300 Jahre alten Gutshaus nahe der Kleinstadt Wittenburg. Jeder Tag stand unter einem Motto. So hatten die einzelnen Tage Namen wie Beethoven und Co, Goethe und Co oder Einstein und Co. Der Ausflugstag trug den passenden Namen Thor Heyerdahl und Co. Traditionell hatte auch Verrücktes und Ungewöhnliches Platz in diesen Ferientagen. So kamen drei Tenöre aus dem Staatstheater zu einem Überraschungsauftritt vorbei oder ein Imbisswagen stand am Ausflugstag plötzlich im Wald. Unterstützt wurde diese Integrative Ferienfreizeit der Caritaseinrichtung Schloss Dreilützow auch von Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes katholischer Frauen aus Ludwigslust und Wismar. Ziel dieser Tage ist es, auch Kinder und Jugendliche aus schwierigeren Familien- zusammenhängen eine ganz besondere Ferienzeit zu ermöglichen. Stefan Baerens