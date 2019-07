von svz.de

22. Juli 2019, 08:14 Uhr

Die Gemeinden des Amtes Boizenburg-Land haben sich konstituiert. Nun ist der Amtsausschuss an der Reihe. Dieser hat am 30. Juli seine nächste Sitzung im Gebäude des Amtes Boizenburg-Land in der Fritz-Reuter-Straße 3, Boizenburg. Ab 19 Uhr steht unter anderem die Wahl zum Amtsvorsteher auf dem Plan.