Boizenburg : Am Elbberg entlang wandern

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am 4. August geplante Wanderung hat gleich in mehrfacher Hinsicht einen verbindenen Charakter. So wird die zweistündige Wanderung, die um 10 Uhr im Ortsteil Vier, Am Elbberg, auf dem Biosphärenparkplatz starten soll, zum Beispiel von der mecklenburgischen Ortsgruppe Schaalsee und der schleswig-holsteinischen Kreisgruppe Herzogtum Lauenburg des BUND veranstaltet. Außerdem wird unter der Leitung von Dr. Heinz Klöser der natürliche Steilhang westlich von Boizenburg erkundet.