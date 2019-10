Boizenburg : Alte Zeiten wiederbelebt

Ehemalige Both-Mitarbeiter trafen sich in gemütlicher Runde

von Onlineredaktion pett

10. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Weißt Du noch, hieß es an diesem Nachmittag bei vielen Gesprächen der ehemaligen Mitarbeiter der Firma Both in der Elbestadt. Rund 60 Männer und Frauen waren der Einladung in das Boize-Bistro gefolgt und hatten sich viel zu erzählen. Sie schwelgten in alten Erinnerungen, hatten doch einige von Ihnen in diesem Betrieb ihr gesamtes Berufsleben absolviert. Seit 1944 gab es die Firma Both, die durch die Brüder Helmuth und Heini Both gegründet wurden. Seit 1947 war die Firma in Boizenburg ansässig in der Galliner Straße 30. Im Jahr 1972 wurde daraus ein volkseigener Betrieb, VEB Metallbau Boizenburg und 2006 erfolgte die Löschung aus dem Handelsregister. Die ehemaligen Mitarbeiter waren sich jedoch am Ende dieses gemütlichen und unterhaltsamen Nachmittags alle einig. Auch wenn es die Firma so nicht mehr gibt, sie alle wollen sich wieder treffen. Wann und wie steht noch nicht fest, sagt Christine Dyrba, die auch viele Jahre ihres Lebens hier gearbeitet hat und die bei diesem Treffen die Fäden in der Hand hielt.