Boizenburg : Als Belohnung gibt es Ausblicke

Unterwegs auf dem Elberadweg bei Boizenburg

von Tilo Röpcke

02. Juni 2020, 05:00 Uhr

Raus, raus, raus - das war offenbar das Motto am Pfingstwochenende. Frühsommerliche Temperaturen lockten die ersten mutigen Badegäste zumindest an die Seeufer und Radler auf die Fahrradwege. Einer der beliebtesten ist dabei nach wie vor der Elberadweg. Und diejenigen, die ihn entlang spazieren oder radeln, werden belohnt, so beispielsweise mit dem Ausblick an Kilometer 2,2: Während sich dort direkt in Fahrtrichtung die einstige Elbewerft ankündigt, eröffnet sich dem aufmerksamen Fußgänger oder Fahrradfahrer zur rechten Hand dieses wunderschöne Panorama der Boizenburger Altstadt. Nicht wenige bleiben dann stehen, zücken das Handy und schießen ein Erinnerungsfoto.