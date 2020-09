Neuhaus : Aktiv durch die Gemeinde

Zwei Führungen warten im Amt Neuhaus auf Teilnehmer

von Ingunn Wittkopf

17. September 2020, 05:00 Uhr

Über Langeweile müssen sich die Bewohner der Gemeinde Amt Neuhaus an diesem Wochenende nicht beschweren. Locken sie doch gleich zwei Führungen von Sabine Wittkopf rein in die Natur und raus ins Abenteuer.

Spätsommer im Amt Neuhaus: Wanderung zu kleinen und großen Wildtieren heißt es am Sonnabend, dem 19. September. Sabine Wittkopf bietet hier eine Wanderung durch die Beweidungsflächen an der Sude im Amt Neuhaus an. Große und kleine Tiere spielen hier eine ganz besondere Rolle: Heckrinder, eine Nachzüchtung des Auerochsen, und Wildpferde übernehmen hier die Pflege der Naturschutzflächen.

Auch der Biber hat an der Sude seinen Lebensraum. Die Reste seiner Mahlzeiten und seine Bauten finden sich am Wegesrand. Greifvögel, wie Milan, Bussard und vielleicht sogar der Seeadler begleiten den abwechslungsreichen Weg.

Zu Beginn der Wanderung um 11 Uhr gibt es an der Storkenkate in Preten ein „Special“: Die Mitarbeiter der Informationsstelle berichten über die besenderten Störche der Region. Im August haben sich die Störche aus der Elbtalaue wieder auf die Reise in den Süden gemacht, dank ihrer Besenderung konnten in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse über das Leben dieser eindrucksvollen Vögel gesammelt werden.

Eine Anmeldung im Vorfeld ist unter der Rufnummer 038841/61377 oder der Email sabinewittkopf@web.de unbedingt notwendig, die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf maximal zehn Personen. Ebendies gilt auch mit identischen Kontaktdaten für die Führung am Sonntag.

„Herbstgenuss und Apfel satt“ heißt diese. Es handelt sich dabei um eine Radtour durch die Obstbaumalleen im Amt Neuhaus. Entlang zahlreicher Straßen wachsen seltene Apfel- und Birnensorten. Da in diesem Jahr der „Neuhauser Apfelgenusstag“ im Haus des Gastes coronabedingt nicht stattfinden kann, bietet Sabine Wittkopf am Sonntag ab 14 Uhr vom Startpunkt „Haus des Gastes“ in Neuhaus die Radtour durch die Obstbaumalleen an.

Es gibt Informationen über die Geschichte des Obstanbaus im Amt Neuhaus, markante Sorten werden vorgestellt und probiert. Zusätzlich können die Gäste eigene Obstsorten zur Bestimmung mitbringen, mindestens drei gute Exemplare einer Sorte.