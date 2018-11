Vellahn : Adventszauber an der Vellahner Kirche

von svz.de

29. November 2018, 08:32 Uhr

Pünktlich zum 1. Advent findet am Sonntag, 2. Dezember, der Adventsmarkt rund um die Kirche in Vellahn statt. Dazu laden die Gemeinde Vellahn und die Kirchengemeinde Vellahn-Pritzier alle Besucher ein.

Die Besucher erwartet ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, weihnachtlichen Geschenken, deftigen Leckereien, Glühwein, süßen Gaumenfreuden, Ponyreiten, Kettenkarussell und vielem mehr.

Um 13 Uhr wird der Adventsmarkt am Sonntag eröffnet. Gleich danach lässt sich auch der Weihnachtsmann an der Kirche sehen, um die kleinen und großen Besucher in Vellahn zu begrüßen. Um 13.45 Uhr beginnt der Auftritt der Mädchen und Jungen der Kita „Sonnenblume“ aus Brahlstorf, gefolgt von den Kindern aus dem Vellahner Kindergarten um 14.30 Uhr. Um 16.30 Uhr beginnt das Konzert von „Vocapella“. Zum Abschluss des Vellahner Adventsmarktes findet um 18.05 Uhr das Turmblasen statt.