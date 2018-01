Lübtheen : Acht Spender für großes Geschäft

Lübtheen investiert 3000 Euro gegen Hundekot im Stadtgebiet. Projekt soll auf Ortsteile ausgeweitet werden

30. Januar 2018, 08:00 Uhr

Etwas anrüchig scheint das Geschäft mit dem Geschäft ja zu sein. Immerhin investiert Lübtheen gegen den Hundekot im Stadtgebiet einen ganzen Batzen Geld. Aber die Summe von etwa 3000 Euro scheint gut angelegt, denn die Lindenstädter bedienen sich eines kleinen Tricks. Die acht Tütchenspender sind nur in einem Extra-Modul zu normalen Mülleimern angebracht worden, die ohnehin verwendet werden müssen. „Damit haben wir eine sparsame Variante gewählt“, sagt Ute Eggert aus der Stadtverwaltung.

Sie ist froh, dass sich der Problematik endlich angenommen wurde, denn Hundehaufen seien in Lübtheen leider keine Einzelfälle. Ob in den vielen Lindenalleen oder auf den öffentlichen Plätzen - in Lübtheen gab es immer wieder Beschwerden von Anwohnern, die an Bäumen Hinterlassenschaften von Hunden fanden und meldeten. Da im Haushalt jedoch ständig Ebbe herrschte, war in den vergangenen Jahren kein Geld da für Hundehaufen-Tütchen und so genannte Spender. „Jetzt haben wir das Thema endlich durch bekommen“, sagt Ute Eggert und freut sich, dass nicht nur vor dem Kindergarten ein „Bello-System“ installiert wurde. Auch an der Ecke Paulstraße, am Spielplatz in der Jessenitzer Chaussee, an der Ecke Grüner Weg/Wiesenrand, Ecke Ulrichstraße/Breitscheidstraße, am Museum, Ecke Schulstraße am Container und im Waldbad Probst Jesar können Hundebesitzer jetzt beherzt zugreifen. Eine, die sich besonders über die Neuerung in der Stadt freut, ist Monika Specht. In Lübtheen ist die 70-Jährige bekannt, geht sie doch jeden Tag mehrfach mit Hündin Daysi durch die City und gehört eigentlich schon fast zum Stadtbild. „Nun muss ich nicht mehr Tempotaschentücher verwenden und kann mir an vielen Ecken im Ort ein Tütchen ziehen, wenn Daysi mal muss.“ Eine kleine Befürchtung hat die Rentnerin aber auch. „Hoffen wir mal nicht, dass die ,Halbstarken’ die Tüten einfach so herausziehen und auf die Straße werfen. Erste rote Tüten habe ich leider nämlich schon rumliegen sehen“, sagt Monika Specht.

Ute Eggert will die nächsten Wochen und Monate genau hinsehen, wie sich das Geschäft mit dem Geschäft entwickelt. „Wenn es gut läuft, wollen wir vom Bauhof auch in den Lübtheener Ortsteilen solche Spender aufstellen lassen. Aber dafür müssen sie gut angenommen werden“, so Eggert.

Wer die Spender missachtet und seinem Hund nicht hinterräumt, darf sich auf Konsequenzen gefasst machen. „Irgendwann hilft der mahnende Zeigefinger nicht mehr. Dann muss das Ordnungsamt zur Kasse bitten“, sagt die Verwaltungsbeamtin. Die Halter der etwa 500 gemeldeten Hunde in Lübtheen sind vorgewarnt und sollten sich für das Tütchen aus dem Spender entscheiden, statt unerkannt entkommen zu wollen.