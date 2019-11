Tessin : „Absolut“ im Zeichen des guten, alten Rocks

Gasthof Ahrens in Tessin am 30. November Anlaufpunkt für Freunde handgemachter Musik

von Mayk Pohle

28. November 2019, 12:00 Uhr

Freunde handgemachter Rockmusik kommen am 30. November in Tessin bei Kuhlenfeld voll auf ihre Kosten. Im Gasthof Ahrens tritt an diesem Abend die Gruppe Absolut auf, in der Besetzung Uwe Seemann. Mario Schmill, Andy Richter und Rainer Grzebiela. Die Zuschauern erwartet richtige, handgemachte Livemusik von den Toten Hosen, Genesis, White Snake, The Police, ZZ Top und Deep Purple.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, das Eintrittsgeld und alle andere Spenden kommen einem gemeinnützigen Zweck zu Gute. In den vergangenen Jahren gab es stets ein volles Haus zu diesem Konzert.