Zweiradliebe : Der Simson-Schrauber aus Kuhlenfeld

Für Jürgen Fechner ist in Sachen Zweiräder fast kein Wunsch unmöglich.

Kuhlenfeld | Simson Suhl: Zwei Wörter, die so langsam zu einer Legende werden. Immer beliebter sind die Zweiräder „Made in GDR“ nämlich – und das nicht nur bei Nostalgikern. Die einfache Handhabung und der Umstand, dass an diesen Gefährten bei Fehlern auch noch einm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.