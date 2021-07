Abnehmer für Spenden gesucht : „Neptun“ wird die Spenden der Zarrentiner noch nicht los

Der frühere Neptun Zarrentins,Joachim Pahlke, hatte es mit seinem Spendenaufruf für die Flutopfer gut gemeint: Noch immer sucht er dringend Abnehmer für 3,5 Tonnen Hilfsgüter.

Zarrentin | Der große Mann bekommt die Tür seiner Garage in einem Hinterhof in der Pampriner Straße kaum zu, so vollgepackt ist sie. Kartons voller Kleidung, Geschirr, ein paar neue Küchenmaschinen, Spielzeug für Kinder und etliche Säcke sind da bis unter das Dach gestapelt. Doch Joachim Pahlke, den seit Jahren alle nur als „Neptun“ vom großen Strandfest kennen, ...

