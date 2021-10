Renaturierung des Kalkflachmoor Zarrentin : Wieder genügend Wasser im Moor am Schaalsee

Die Renaturierung des Kalkflachmoores in Zarrentin ist offiziell abgeschlossen. Davon profitiert hat nicht nur die Natur, sondern auch der Sportverein TSV „Empor“ Zarrentin.

Zarrentin | „O schaurig ist`s über`s Moor zu gehn“. So beginnt die Ballade „Der Knabe im Moor“ von Annette von Droste– Hülshoff aus dem Jahr 1842. Also aus einer Zeit, in der die Moore im Land noch vielerorts in einem relativ guten beziehungsweise besseren Zustand waren. Schaurig für Umwelt- und Naturschützer ist in diesem Zusammenhang deshalb wohl nur das, was s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.