Zarrentin: Stapel mit Holzpaletten in Brand gesetzt

06. Mai 2019, 13:14 Uhr

Vor dem Gelände einer Firma in Zarrentin haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Stapel mit etwa 40 Holzpaletten in Brand gesetzt. Der Vorfall an der Ernst-Litfaß-Straße wurde der Feuerwehr kurz vor 01:00 Uhr gemeldet. Durch das Feuer wurden die Paletten komplett zerstört. Wer das Feuer gelegt hat und mit welchen Motiv, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) hat eine Anzeige aufgenommen und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.