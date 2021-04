Mobilität : Wittendörp baut Bushaltestellen barrierefrei um

In Raguth laufen die Bauarbeiten derzeit. In Döbbersen und Pogreß sind die neuen Wartebereiche bald fertig.

Döbbersen | Sie sind mittlerweile in die Jahre gekommen, die Bushaltestellen in der Gemeinde Wittendörp. Deswegen werden sie nun Stück für Stück erneuert. Und dabei gleich barrierefrei umgebaut. „Das ist laut einer Verordnung der Europäischen Union nötig“, sagt Dirk Schulz, Sachbearbeiter Tiefbau in der Amtsverwaltung Wittenburg. Er war in dieser Woche mit Witten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.