Wittenburger Skihalle : Alpincenter: Saisonstart mit angezogener Handbremse

Mecklenburgs einzige Skipiste ist seit dem Wochenende wieder in Betrieb. Betreiber planen jetzt auch für Weihnachten und Silvester

Wittenburg | Der Trubel am Boxring im Foyer der Skihalle in Wittenburg ließ den eigentlichen Saisonstart auf der derzeit einzigen Skipiste in Mecklenburg-Vorpommern fast in Vergessenheit geraten. Im Foyer fanden die deutschen U17-Meisterschaften der Boxer statt. Dennoch: Das Team des Betreibers Van der Valk ist nach vielen Monaten endlich wieder zu seinem Kerngesc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.