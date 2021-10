Modellprojekt zur Laubentsorgung : Wittenburg verteilt „Big Bags“ fürs Laub auf öffentlichen Straßen

Laubentsorgung auf öffentlichem Gelände soll den Wittenburgern künftig einfacher gemacht werden. Die Stadt hat dazu so genannte Big Bags an den Bäumen befestigt. Sind sie die Laubsäcke voll, sammelt sie der Betriebshof ein.

