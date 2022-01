Polizeieinsatz in Wittenburg : 18-jähriger Rostocker bedroht Taxifahrer mit Messer

Der junge Fahrgast wollte sich nach einem Party-Wochenende von Wittenburg nach Rostock fahren lassen – ohne zu bezahlen. Dadurch eskalierte die Situation.

Wittenburg | Ein 18-jähriger Rostocker hat am Wochenende einen 59-jährigen Taxifahrer in Wittenburg mit einem Messer bedroht und ist wenig später von der Polizei festgesetzt worden. Der Vorfall, der sich am Sonnabend gegen 22 Uhr im Bereich des Wölzower Weges ereignet hatte, wurde aber erst am Montag bekannt. 18-Jähriger und Taxifahrer hatten Streit Die Poli...

