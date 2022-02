Winterferien in Hagenow : Feriencamp im Freizeithaus Sausewind geht zu Ende

Sieben Mädchen verbrachten ein Woche ihrer Winterferien in der Einrichtung und arbeiteten jeden Vormittag an ihren eigenen Näh-Projekten.

Hagenow | Begleitet von einem gleichmäßigen Rattern der Nähmaschine arbeitet sich Belinda sorgfältig am Saum ihres Rockes entlang. Die Zehnjährige ist oft im Freizeithaus Sausewind in Hagenow und besuchte auch schon mal einen Nähkurs dort. Mit sechs anderen Mädchen verbrachte sie die Woche im Winterferien-Camp und arbeitete jeden Vormittag an ihren Projekten. ...

