Gemeinde Hoort : Kita und Feuerwehr sollen von Einnahmen durch Windpark profitieren

Dank guter Beteiligung der Gemeinde sichere der Windpark Hoort den Haushalt. Einige Projekte sollen dadurch finanziert werden können.

Hoort | Nahe der A24 ragen sie gut sichtbar in die Höhe: Die Räder des Windparks in der Gemeinde Hoort. Das Projekt hat einen langen Weg hinter sich. Seit 2012 in der Planung, ging es 2019 richtig mit dem Bau los. Nun drehen sich die Räder der rund 141 Meter hohen Türme seit Monaten. Hat sich das Projekt gelohnt? Ja, sagt Bürgermeisterin Iris Feldmann ganz kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.