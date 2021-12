Stadt Hagenow : Willkommensplatz in Hagenow steht bereit

Wo sonst immer das Osterfeuer in Hagenow brannte, können nun Besucher und Anwohner auch einfach mal den Grill aufstellen oder Pause machen.

Hagenow | Holzscheite liegen bereits in der Feuerschale. Die steinernen Sitzplätz darum herum sind noch leer. Doch in Zukunft werden hier Besucher der Stadt sich niederlassen, ebenso wie Anwohner, so die Idee der Stadt. Seit kurzem ist der Willkommensplatz in Hagenow, direkt neben dem Parkplatz Teichstraße, fertig. Eines kann jedoch erst später erfolgen: die of...

