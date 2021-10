Wolfriss im Amt Neuhaus : Wölfe töten sechs Schafe mitten in Kaarßen

Angriff in der Nacht zum Sonnabend mitten im Dorf. Sechs von elf Schafen sind tot. Besitzer sind verzweifelt

Kaarßen | Im Amt Neuhaus gab es in der Nacht zum Sonnabend wieder einen Wolfsangriff. Mitten in der Ortschaft Kaarßen. Besitzer Ingo Rosenberg fand am Vormittag nach Informationen durch aufmerksame Nachbaren sechs seiner elf Mutterschafe tot vor. „Das ist einfach nicht mehr hinnehmbar, was hier mit den Wölfen passiert“, zeigte sich der Besitzer geschockt. Er ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.