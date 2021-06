Wanderungen im Amt Neuhaus : Naturführerin Sabine Wittkopf startet ihr diesjähriges Programm

Nach über sieben Monaten Pause können im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue wieder Naturführungen angeboten werden. Am Sonntag lädt Sabine Wittkopf zu einer Kräuterwanderung ein.

Neuhaus | Sie hat sie fest im Blick. Die kleinen, unscheinbaren Pflanzen am Wegesrand, die häufig übersehen werden. „Denn hinter ihnen verbergen sich oftmals seit Jahrhunderten genutzte Heilkräuter“, sagt Naturführerin Sabine Wittkopf, die in einer Kräuterwanderung am Sonntag, 6. Juni, unter anderem auf Storchenschnabel, Hirtentäschel oder Habichtskraut aufmerk...

