Ein Betroffener erzählt : Wie lebt man mit Depression und Angststörung?

Vor fünf Jahren bekam ein Hagenower seine Diagnose. Heute berichtet er, wie er mit Hilfe einer Therapie die größten Hürden überwunden hat.

Hagenow | In diesem Artikel erfährst Du: Wie sich Alex Depression und seine Angststörung äußern. Woran Alex erkannte, dass er professionelle Hilfe braucht. Wie viele Menschen mindestens eine depressive Phase in ihrem Leben durchmachen. Alex* schämt sich noch immer, darüber zu sprechen. Obwohl er mit seiner Krankheit offen umgehen will. Vor fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.