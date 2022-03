Gymnasien in und um Hagenow : Ukraine-Krieg ist besondere Herausforderung für Schüler und Lehrer

Der Krieg ist auch an den Gymnasien in Boizenburg, Hagenow und Wittenburg Thema, an denen einige Schüler russische und ukrainische Wurzeln haben. Auch Spenden wurden schon gesammelt.

Boizenburg, Hagenow, Wittenburg | Seit Ende Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Für die Schüler und Lehrer der Gymnasien in Boizenburg, Hagenow und Wittenburg bedeutet der Umgang mit der Situation eine besondere Herausforderung. „Wir haben einige Schüler mit russischen und ukrainischen Wurzeln“, sagt Annett Noack, Schulleiterin am Robert-Stock-Gymnasium in Hagenow. „Aber zum Glück ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.