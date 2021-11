Freizeithaus Hagenow : Wichtel von Freizeithaus Sausewind sind in den Startlöchern

Die weihnachtlichen Aktionen soll es auch in diesem Jahr in Hagenow geben. Den Start macht am Freitag der Wichteltag.

Hagenow | Die Zipfelmützen sind ausgepackt und die Uhren auf Vorweihnachtszeit gestellt. Im ASB Freizeithaus Sausewind in Hagenow laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, beginnt doch bereits diese Woche das festliche Programm für Kinder. Denn das findet weiterhin statt. Wie bereits im vergangenen Jahr haben sich die Wichtel so manche Aktion überlegt, die Wich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.