Landgestüt Redefin : „Weltstars in Redefin“ mit Picknick, Pferdeshow und Konzerten

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern präsentieren hochkarätige Unterhaltung

von Onlineredaktion pett

24. Juli 2019, 11:55 Uhr

Mit den „Weltstars in Redefin“ bieten die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Musik- und Naturliebhabern auf dem Landgestüt Redefin ein hochkarätiges Konzertprogramm. Insgesamt drei Mal konzertieren in diesem Festspielsommer Stars, darunter Lisa Batiashvili und Hilary Hahn, mit internationalen Klangkörpern wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Susanna Mälkki und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Omer Meir Wellber in der eindrucksvollen Kulisse der Portalreithalle. Ein facettenreiches Rahmenprogramm mit Picknick im Park und eine reizvolle Pferdeshow runden die erstklassigen Konzerte ab.

Stargeigerin und das Symphonieorchester des BR

Am Sonntag, 28. Juli, präsentiert sich die Stargeigerin Lisa Batiashvili mit Sergej Prokofjews virtuosem Violinkonzert Nr. 2 in der Reithalle mit ihrer außergewöhnlichen Akustik. Ihr zur Seite steht dabei das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das sein Festspieldebüt feiert, unter Leitung der finnischen Dirigentin Susanna Mälkki. Abgerundet wird das Konzert von Jean Sibelius‘ Sinfonie Nr. 1 und Richard Strauss’ Rosenkavalier-Suite.

Tickets sind noch erhältlich

Ab 12 Uhr können die Besucher sich für ein selbst mitgebrachtes Picknick auf den weitläufigen Wiesen niederlassen, ehe ab 15 Uhr die traditionelle Pferdeshow vor dem klassizistischen Portal der Reithalle stattfindet. Auf dem Alten Paradeplatz können Kinder von 13 bis 15 Uhr am kostenlosen Ponyreiten teilnehmen. Um 17 Uhr heißt es dann in der Reithalle: Bühne frei für die „Weltstars in Redefin“. Für das Konzert sind noch Karten von 25 bis 70 Euro erhältlich. Das Konzert findet mit freundlicher Unterstützung der Firma Lewens Sonnenschutz Systeme und der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern-Stiftung statt.

Karten für die Konzerte, das Programm der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sowie alle weiteren Informationen sind im Internet unter www.festspiele-mv.de, telefonisch unter 0385/5918585 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Tageskasse öffnet eine halbe Stunde vor Einlass. Die Tageskassengebühr beträgt zwei Euro pro Karte.