Neu Zachun : Wasserski-Anlage und Badestrand öffnen mit Beginn der Sommerferien

Die letzten Vorbereitungen in der Wassersport-Anlage in Neu Zachun laufen. Am Strand gibt es dieses Jahr keine Rettungsschwimmer

Neu Zachun | Die Freunde des Wasserskis müssen sich noch ein wenig gedulden, die Anlage in Neu Zachun wird erst am 18. Juni wieder öffnen. Hintergrund sind dringend nötige Vorbereitungsarbeiten an der Technik aber auch im Strandbereich, erklärte Babett Eckbrett, die operative Managerin bei Van-der-Valk in Wittenburg.„Wir brauchen ein paar Tage, um alles vorzuberei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.