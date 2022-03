Leserfoto : Wasserkuhlen an der Elbe werden zum Rastplatz für Zugvögel

Den Start eines Schwarms Zugvögel hat Uwe Mayer aus Lübtheen vor die Kamera bekommen.

Lübtheen | Viele Wasserkuhlen an der Elbe waren in den vergangenen Jahren sehr trocken. „Dieses Jahr sieht das anders aus. Die Niederschläge waren doch enorm“, so Uwe Meyer aus Lübtheen. Das sei gut für die Zugvögel, die ein Quartier zum Ausruhen finden. Oft seien es tausende Vögel zusammen, so der Hobbyfotograf. „Beim Starten eine Augenweide.“ ...

