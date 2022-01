Zustand der Wälder in MV : Aufforstung wird eine große Herausforderung für Forstämter

Dem Wald in MV geht es besser, doch mit den Schäden der vergangenen Jahre haben Experten in Jasnitz, Radelübbe und Schildfeld weiter zu kämpfen. Bei der Aufforstung stellt sich zudem die Frage: Was wird gepflanzt?

Radelübbe/Jasnitz/Schildfeld | Trockenheit, Schädlinge wie der Borkenkäfer, das Eschensterben, klimatische Veränderungen: Viele Faktoren haben dem Wald in den vergangenen Jahren zugesetzt. Den Wäldern in Mecklenburg Vorpommern geht es wieder besser, die Schäden sind weniger geworden, erklärte zuletzt Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Aber die Folgen stellen Forstämter we...

