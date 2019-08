Von vorbeifahrendem Zug erfasst : 61-Jähriger tot in Gleisanlage am Boizenburger Bahnhof gefunden

Vor Ort ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die Leiche des Boizenburgers entdeckt worden. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus.

von svz.de

07. August 2019, 08:35 Uhr

In der Gleisanlage am Bahnhof Boizenburg ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die Leiche eines älteren Mannes gefunden worden.

Bei den Ermittlungen geht die Polizei derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Eine Reisende hatte den leblosen Mann am Ende des Bahnsteiges entdeckt und die Polizei informiert. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten die an der Leiche festgestellten Verletzungen daraufhin hin, dass der Mann seitlich von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurde. Die Örtlichkeit, an der der Tote entdeckt wurde, wird von Anwohner gelegentlich zum illegalen Überqueren der Gleisanlagen genutzt. Welcher Zug den Mann letztlich erfasst hat, ist derzeit noch unklar. Offenbar hat der Lokführer den Zusammenstoß, der sich den Spuren zufolge in Fahrtrichtung Schwerin ereignete, nicht bemerkt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu weiteren Einzelheiten des Vorfalls und zur Identität des Toten dauern an.

Die zwischenzeitliche Strecken- und Bahnhofssperrung ist aufgehoben. Der Fernverkehr war zeitweise über Uelzen und Stendal umgeleitet worden, die Haltestellen Wittenberge, Ludwigslust und Büchen entfielen.

Es kommt allerdings noch zu Verzögerungen.