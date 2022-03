Altkreis Hagenow : Vom regionalen Produzenten direkt in den Einkaufskorb

Regionale Produkte steigen immer weiter im Trend. Erzeuger bieten ihre Waren gerne auch selbst in der Direktvermarktung an. Wir haben ein paar Beispiele aus der Region zusammen gestellt.

Altkreis Hagenow | In diesem Text erfährst Du: wo es in der Region des Altkreises Hagenow Produkte von lokalen Erzeugern gibt was Du dabei kaufen alles kannst dass der Trend zu lokalen Produkten immer weiter zunimmt Er steht wieder an, der wöchentliche Einkauf. Schnell den Kühlschrank gecheckt, Einkaufszettel schreiben und los geht es. So oder ähnlich...

