Zwischen Warsow und Pampow : B321 wird ab kommender Woche voll gesperrt

Mehr Zeit sollten Pendler demnächst auf ihrem Weg nach Schwerin einplanen. Die B321 wird zwischen Warsow und Pampow gesperrt.

Hagenow/Pampow | Noch sind die Schilder zur Seite gedreht. Zeigen in die falsche Richtung. Und dennoch deuten sie es bereits an: Die Bundesstraße 321, also der direkte Weg von Hagenow nach Schwerin, wird demnächst zwischen Warsow und Pampow voll gesperrt. Hintergrund ist eine Baumaßnahme unter Federführung des Straßenbauamtes Schwerin, während der in den kommenden Woc...

