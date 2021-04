Schmale Treppe bremst Neubau : Der unglaubliche Treppenwitz von Zarrentin

Stufen in der Amtsscheune sind drei Zentimeter zu kurz: Jetzt muss eine neue Treppe her

Zarrentin | Es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken, sie sind aber dennoch wahr. So geschehen in Zarrentin: Da baut das Amt mit sehr viel Aufwand am neuen Verwaltungsgebäude direkt neben dem Kloster und dann kann der vier Millionen Euro teure Vorzeigebau nicht bezogen werden. Und dann ist die Treppe falsch geplant und gebaut worden, die Stufen sind drei ...

